17-åringen er nominert av de to svenske parlamentarikerne Jens Holm og Håkan Svenneling, begge fra Vänsterpartiet.

– Thunberg har jobbet hardt for å få politikerne til å åpne øynene for klimakrisen, heter det i begrunnelsen fra de to.

Thunberg selv mener at oppmerksomheten som rettes mot henne i stedet bør rettes mot andre klimaaktivister.

Mandag holdt hun pressekonferanse i Stockholm der hun løftet fram tre afrikanske klimaaktivister, samt forskeren Ndoni Mcunu fra Sør-Afrika.