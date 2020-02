Ytterligere 65 har dødd av Wuhan-viruset

Helsemyndighetene i Hobei-provinsen, hvor millionbyen Wuhan ligger, melder også om 3.235 nye bekreftede tilfeller av viruset. Nå er totalt 20.438 mennesker smittet av Wuhan-viruset.

I natt kom det et andre dødsfall utenfor Kina, da en en 39 år gammel mann ble bekreftet død i Hongkong.

Viruset har spredt seg til mer enn 20 land.

Flere land har også innført restriksjoner i forbindelse med reising til og fra Kina. Mandag stengte blant annet Hongkong nesten alle veier til det kinesiske fastlandet.

Flere kinesiske byer er isolert i et forsøk på å begrense smitten. I natt innførte to nye byer i Kinas østlige provins Zhejiang restriksjoner for innbyggerne for å hindre at viruset sprer seg ytterligere.

Byene Taizhou og Hangzhou tillater at bare én person per husholdning kan gå ut annenhver dag for å handle mat og andre nødvendigheter. Det bor om lag 15 millioner innbyggere til sammen i de to byene.

