Huawei vil etablere produksjonsbaser i Europa

– Huawei er mer engasjert i Europa enn noen gang før, sier selskapets toppleder for Europa, Abraham Liu.

– Derfor har vi bestemt oss for å etablere produksjonsbaser i Europa, slik at vi virkelig kan ha 5G for Europa, laget i Europa, legger han til.

Uttalelsen kommer kun dager etter at EU-kommisjonen ba sine medlemsland vurdere risikoen knyttet til 5G-leverandører dersom Huawei ikke ble utestengt fra det framtidige nettet.

USA har lagt sterkt press på europeiske land og hevder at Huawei er et redskap for kinesisk etterretning, noe både selskapet og kinesiske myndigheter benekter.

Huawei er verdens største produsent av teleutstyr og nest største produsent av mobiltelefoner.