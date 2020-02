Viruset rammer selskaper over hele verden

Virusutbruddet har ført til fall på børser over hele verden. En rekke høyst konkrete tilbakeslag innen flere bransjer ligger bak.

I Danmark måtte nylig en pelsdyrauksjon avlyses fordi kinesiske kjøpere ikke kunne komme på grunn av reiserestriksjoner som er innført for å forhindre smitte.

Flyselskaper har kansellert 25.000 flygninger til, fra og innenfor Kina etter at billettsalget raste til bunns, ifølge reisedataselskapet OAG. En rekke store selskaper har bedt sine ansatte om å begrense reiser inn i Kina.

Gamblingtrøbbel

Tirsdag ble det klart at kasinoene i verdens ledende gamblingby, Macau, skal holde stengt i to uker for å hindre smitte. Den kinesiske storbyen overgikk Las Vegas i gambling-omsetning i 2006. En rekke internasjonale gamblingselskaper er tungt inne i byen, og må regne med tap.

Globale selskaper selger stadig mer til det voksende forbrukermarkedet i Kina, som nå er verdens nest største økonomi. Virusfrykten legger en demper på aktiviteten i landet, noe som merkes på handelen.

Gater er tomme, kjøpesentre er stengt og blant annet er 70.000 kinoer i landet stengt, noe som rammer den internasjonale filmbransjen

Reisestans

Her til lands har allerede turistbransjen i Nord-Norge varslet at det kommer avbestillinger fra kinesiske turister som blir nektet å reise ut av landet.

Slike meldinger kommer også inn fra Thailand og andre asiatiske destinasjoner, hvor kineserne står for opp mot 30 prosent av den utenlandske turiststrømmen. Også forretningsreisende fra Kina avlyser turene sine.

– Mange nasjonale og internasjonale arrangementer er allerede avlyst, sier administrerende direktør Jesper Lauge Christensen i Kopenhagen Fur, som er et kooperativ for danske pelsdyroppdrettere og omtaler seg selv som verdens største auksjonshus for pels. Denne månedens auksjon, hvor 2 millioner pelser skulle selges, ble avlyst. Mesteparten av eksporten går til Kina og Hongkong.

Mote-tilbakeslag

Italia kan miste opp mot 45 milliarder kroner i turistinntekter dette året på grunn av virusfrykt, ifølge en beregning analysebyrået Dmoskopika la fram tirsdag.

I shoppingdistriktet Montenapoleone i Milano har en rekke luksusforhandlere pyntet utstillingsvinduene sine til feiringen av kinesisk nyttår. Men de rike kinesiske kundene, som står for en tredel av alle kjøp av luksusvarer globalt, dukker ikke opp i like store horder som normalt.

Det italienske mote-handelskammeret har beregnet at salget til industrien vil falle med 1,8 prosent i årets seks første måneder på grunn av virusfrykt. Opprinnelig forventet de en vekst på 3 prosent.

Folketomt

Kinas økonomi lider allerede under handelskrigen med USA og et separat utbrudd av afrikansk svinepest, som ikke smitter folk, men som har rammet leveransen av svinekjøtt og sendt matprisene oppover.

Myndighetene har stengt tilgangen til millionbyen Wuhan, hvor viruset oppsto, og omkringliggende byer i Hubei-provinsen med totalt 50 millioner innbyggere, hvor en rekke produksjonsbedrifter ligger.

Gater, busser og T-baner i flere byer har nærmest vært tømt for folk, selv etter at folk kom tilbake etter nyttårsferien denne uken.

Global brems

Representanter for kinesiske myndigheter har sagt at økonomien vil klare seg gjennom problemene, men analytikere spår at årets vekst i Kina kan falle med 1 prosentpoeng, helt ned til 5,2 prosent. Det var allerede ventet et fall i veksten etter å ha nådd det laveste nivået på flere tiår i fjor, på 6,1 prosent.

Finansgiganter som Barclays og Morgan Stanley sier utbruddet kan kjøle ned veksten i den globale økonomien med mellom 0,2 og 0,4 prosentpoeng.

Kina hadde lignende problemer under sars-utbruddet i 2003, men veksten tok seg raskt opp igjen etterpå og den globale påvirkningen var begrenset.

For Norges del merkes det kanskje spesielt at oljeprisen har falt. Kina er verdens største oljeimportør, og mandag nådde prisen på nordsjøolje sitt laveste nivå på ett år, blant annet på grunn av lavere kinesisk etterspørsel.

