Riksrettssaken har samlet republikanerne bak Trump

Klokka 22 norsk tid starter møtet der senatorene skal stemme over hvorvidt Trump er skyldig eller ikke.

Saken har ikke bare festet Trumps grep om Det republikanske partiet. Den har også gjort den politiske splittelsen i USA enda tydeligere, både i Kongressen og ute blant folk flest.

Da riksrettsgranskningen foregikk i Representantenes hus før jul, brukte de folkevalgte mange timer på å argumentere for sine synspunkter, ispedd utskjelling og nærmest hatske beskyldninger.

Deretter stemte så å si alle representantene langs partilinjene, noe som ga demokratene flertall for å stille Trump for riksrett, tiltalt for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens etterforskning av Ukraina-skandalen.

Spiller ut konflikt i mediene

I Senatet har forsamlingen sittet i taushet for ikke å bryte de strenge reglene for hvordan riksrettssaker skal foregå.

Men i hver eneste pause har de løpt ut til TV-kameraene eller skrevet uforsonlige meldinger på Twitter, som har illustrert den enorme avstanden mellom demokratenes og republikanernes syn på saken.

Demokratene har kalt Trump en farlig leder som tror han er hevet over loven, mens republikanerne har argumentert for at Trump er offer for et kupp iverksatt av politiske motstandere.

Konflikten mellom de to partiene spiller seg også ut blant vanlige amerikanere. Ifølge meningsmålinger mener om lag halvparten av de spurte at Trump bør avsettes, mens den andre halvparten mener han bør få fortsette. Også her svarer folk i tråd med partiene de stemmer på: 85 prosent av de spurte demokratene vil ha ham fjernet, et syn som kun deles av 10 prosent av republikanerne.

Kritikerne har forstummet

Da Trump kunngjorde at han ville bli Republikanernes presidentkandidat i 2015, var deler av Det republikanske partiet kritisk til ham. I dag har presidenten nærmest total kontroll over partiet.

Ved hjelp av Twitter har han overøst sine støttespillere med ros, mens kritikere har måttet tåle sarkasme og hån.

Da Senatet sist fredag stemte over hvorvidt det skulle kalles inn vitner og legges fram nye bevis, var det kun to republikanere som stemte med demokratene. I den endelige avstemningen om skyldspørsmålet er det usikkert om noen republikanere overhodet vil stemme for å avsette Trump, eller om noen demokrater vil stemme med det republikanske flertallet.

Ingen kompromissvilje

Riksrettssaken har også vist hvordan manglende samarbeid mellom Demokratene og Republikanere fører til at Kongressens arbeid blir stående i stampe. Siden Demokratene tok kontroll over Representantenes hus i 2019, har hundrevis av lover som er blitt vedtatt i det nedre kammeret, blitt stanset i Senatet.

Riksrettssaken mot Trump har forverret situasjonen og gjort det nærmest umulig å oppnå kompromisser mellom de to partiene.

– Dette onde blodet gjorde det umulig for Trump å få en rettferdig rettssak, sier den republikanske senatoren Lisa Murkowski.

Hun er blant dem som vil stemme for at Trump frikjennes selv om hun mener handlingene hans er «skammelige og feil».

– Det er trist for meg å erkjenne at som institusjon har Kongressen mislyktes, sier hun.

Veltalende aktor

Samtidig har riksrettssaken gitt Demokratenes aktor, Adam Schiff, en mulighet til å briljere med sin veltalenhet foran et stort publikum.

I timevis har han gitt detaljerte redegjørelser om hva som skjedde da Trump forsøkte å få Ukraina til å etterforske USAs tidligere visepresident Joe Biden, som nå forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat.

I en av sine siste taler sa Schiff at Trump må avsettes fordi «det som er sant og det som er riktig, har betydning».

– Hvis ikke, er vi fortapt, sa Schiff i en følelsesladd tale, som straks ble delt på sosiale medier.

Enkelte har sammenlignet ham med en skuespiller på Broadway som er i sitt rette element.

Selv den republikanske senatoren Lindsey Graham, en av Trumps mest iherdige forsvarere, har gitt Schiff ros for å ha gjort «en god jobb».

