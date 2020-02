Trump langet ut mot «uærlige og korrupte folk» etter frikjennelsen

Uttalelsene kom under det årlige arrangementet National Prayer Breakfast i Washington D.C., der flere kongressmedlemmer var til stede. Blant dem var Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som flere av uttalelsene var rettet mot.

– Som alle vet, så har min familie, vårt flotte land og deres president måttet gjennomgå en forferdelig prøvelse på grunn av noen veldig uærlige og korrupte mennesker, sa Trump.

– De har gjort alt de kan for å ødelegge oss og med det utsatt landet vårt for voldsom skade, sa han.

Presidentens budskap sto i sterk kontrast til flere av de tidligere talerne. Hovedtaler og Harvard-professor Arthur Brooks snakket om å løse «polariseringskrisen» og om å elske sine fiender.

– Jeg vet ikke om jeg er enig med deg, sa Trump.

– Jeg liker ikke folk som bruker troen sin for å rettferdiggjøre noe de vet er galt, sa han med henvisning til den republikanske senatoren Mitt Romney, som som eneste medlem av presidentens parti stemte for å dømme Trump for maktmisbruk i Ukraina-saken.

– Jeg liker heller ikke folk som sier de be ber for deg, når du vet det ikke er sant, sa den amerikanske presidenten med henvisning til Pelosi.

(©NTB)