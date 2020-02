En 60 år gammel mann, som var diagnostisert med det nye coronaviruset, døde i Wuhan torsdag, sier USAs ambassade i Beijing i en uttalelse.

Mannen er trolig den første utenlandske statsborgeren som dør av viruset.

En japansk mann i 60-årene, også han innlagt i Wuhan, mistenkes også å ha dødd av det nye coronaviruset. Det er imidlertid ikke endelig bekreftet om han var smittet, men høyt sannsynlig var han det, ifølge kinesiske myndigheter.

Ytterligere 86 personer har dødd av det nye coronaviruset i Kina det siste døgnet. 81 av dem døde i Hubei-provinsen, hvor viruset først ble oppdaget, opplyser kinesiske myndigheter fredag.

I hele Kina har totalt 722 personer mistet livet av viruset. I tillegg har også to personer dødd av viruset utenfor Kinas fastland, én i Hongkong og én i Filippinene. Det totale dødstallet er dermed 724.

Det siste døgnet har også 3.399 flere blitt smittet av viruset i Kina. Totalt er over 34.500 smittet av viruset i landet

Fredag opplyser myndighetene i Hubei-provinsen også at over 1.100 pasienter har blitt friske etter å ha blitt smittet av viruset.

Det er nå langt flere som har dødd av Wuhan-viruset enn sarsviruset som herjet i Kina og Hongkong i 2002–2003. Rundt 650 døde av sarsviruset den gang. Mer enn 120 andre døde andre steder i verden.

WHO uttalte torsdag at Wuhan-viruset ser ut til å spre seg saktere. De uttalte at det er godt nytt, men sier at det er for tidlig å slippe jubelen løs.

– Tallene kan gå opp igjen. Men de to siste dagene viser en nedadgående trend, sa WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus til organisasjonens styremøte fredag.

