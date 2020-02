USAs justisminister hardt ut mot Trump

I et intervju med TV-kanalen ABC News gir Barr likevel ikke uttrykk for at han ønsker å gå av. Han oppfordrer Trump til å slutte å tvitre om justisdepartementets arbeid.

– Det er på tide å stoppe tvitringen om justisdepartementets saker, sier Barr under intervjuet.

– At det blir framført uttalelser i offentligheten og skrevet meldinger på Twitter om departementet, ansatte i departementet, pågående saker og om dommere vi skal stå overfor, gjør det umulig for meg å gjøre jobben min, og forsikre domstolene og aktorene i vårt departement om at vi gjør vårt arbeid med integritet, sier Barr.

Forøvrig sier president Donald Trump sier at fredsavtale mellom USA og Taliban-geriljaen i Afghanistan er «veldig nær».

– Jeg tror vi er like ved. Jeg mener det er en god mulighet for en avtale, så vi får se, sa Trump i radioprogrammet Roadkill torsdag.

Presidenten tok likevel et forbehold.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at vi får en avtale, men det vil bli avklart i løpet av de neste to ukene, sa Trump.

(©NTB)