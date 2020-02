Barr får støtte i Twitter-kritikk av Trump

– Jeg mener det er på tide å slutte å tvitre om justisdepartementets saker, sa Barr under et intervju med TV-kanalen ABC News torsdag.

Fredag morgen hadde Trump ennå ikke tvitret om Barrs kritikk.

I intervjuet sa Barr at Trumps hyppige og kontroversielle tvitring hindrer ham i å utføre jobben som justisminister. Uttalelsen kommer samtidig som presidenten er anklaget for å ha blandet seg inn i rettssaken mot sin tidligere rådgiver Roger Stone.

Republikanernes leder i Senatet, Trumps nære allierte Mitch McConnell, stiller seg bak Barrs kritikk.

– Hvis justisministeren sier at tvitringen kommer i veien for jobben hans, bør presidenten ta dette til seg, sa McConnell til Fox News.

Talskvinne for Det hvite hus Stephanie Grisham hevder at presidenten ikke tar seg nær av kritikken til Barr.

Står hverandre nært

Tidligere denne uken fikk Barr og justisdepartementet massiv kritikk etter å ha overkjørt aktor i straffesaken mot den tidligere Trump-rådgiveren Roger Stone.

Barr og Trump er kjent for å ha et nært forhold til hverandre.

Det ble umiddelbart spekulert på om de bemerkelsesverdige uttalelsene til Barr var et forsøk på å kontrollere opinionen, og ikke først og fremst ment som kritikk av Trumps påståtte innblandelse i saken mot Roger Stone.

Trakk seg

Tirsdag trakk samtlige medlemmer av aktoratet i Stone-saken seg etter at justisdepartementet uttalte seg om at aktoratets påstand om opptil ni års fengsel var for strengt. Departementet anbefalte statsadvokatene å endre påstanden sin.

Justisministeren avviser at Trumps uttalelser påvirket departementets avgjørelse om å be om redusert straff for Roger Stone.

Trump uttrykte blant annet at han syntes aktoratets opprinnelige påstand om sju til ni års fengsel for Stone, var urettferdig.

