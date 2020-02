FN: Flere flyktet til Jemen enn til Europa i fjor

Ifølge en fersk rapport fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) tok 138.000 mennesker seg fra Afrikas Horn og over Adenbukta eller Rødehavet til Jemen i 2019. Over 90 prosent av dem kom fra Etiopia.

De aller fleste migrantene som kom til Jemen, reiste videre til Saudi-Arabia i håp om å skape seg et bedre liv økonomisk. Samtidig viser tallene fra IOM at om lag 110.000 mennesker krysset Middelhavet med Europa som mål.

Migranter som kommer til Saudi-Arabia lever et juridisk risikabelt liv ettersom landet har svært strenge lover mot papirløse migranter, påpeker en talsmann for IOM.

Saudi-Arabia og Etiopia ble imidlertid i fjor enige om en avtale som innebærer at 100.000 etiopiere kan reise til Saudi-Arabia på arbeidsvisum.