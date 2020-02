Avviste migranter tapte sak mot Spania

De to mennene i 20-årene er fra Mali og Elfenbenskysten. De var del av en gruppe på flere hundre migranter som forsøkte å klatre over gjerdet og ta seg ulovlig inn i Melilla og deretter søke asyl. Etter å ha sittet flere timer på gjerdet, klatret de ned og ble pågrepet av spansk politi. Deretter ble de umiddelbart sendt tilbake til Marokko.

I første runde vant de fram med sin på stand om at rettighetene deres var brutt fordi de ikke fikk lagt fram saken sin og bedt om asyl, og fordi de ble kollektivt avvist. Torsdag snudde domstolen og avsa en enstemmig kjennelse i Spanias favør.

Ifølge dommen var situasjonen selvforskyldt fordi mennene hadde handlet ulovlig uten god grunn i stedet for å melde seg ved en grensestasjon eller et spansk konsulat eller ambassade. Det mente retten de hadde god mulighet til etter å ha levd i halvannet til to år i en leir i Marokko.

Menneskerettsgrupper kritiserer avgjørelsen overfor The Guardian.

– Den tar overhodet ikke hensyn til realitetene ved Europas grenser. Den vil også bli sett på som en blankofullmakt til å avvise migranter i hele Europa, sier generalsekretær Wolfgang Kaleck ved menneskerettssenteret ECCHR, som bisto mennene i saken mot Spania.