Oppmuntrer til aksjesparing

– KAN UTVIDES: Larry Kudlow, økonomisk rådgiver for Det hvite hus. Foto: NTB Scanpix

Forslaget går ut på at husholdningene holder av en del av sin inntekt som kan fritas for skatt for å kunne investeres utenfor pensjonskontoen 401(k), skriver TDN Direkt. Dette kommer frem i en sak CNBC publiserte i helgen.

Larry Kudlow, en rådgiver for Det hvite hus, sier til CNBC at forslaget vil gjøre at man legger til rette for en universal sparekonto, som kombinere sparing til utdanning og helse samt pensjonssparing i en konto.

Forslaget legger opp til at en familie som tjener opptil 200.000 dollar skal kunne investere opptil 10.000 dollar skattefritt. Ifølge Kudrow er forslaget en del av en mer omfattende skattepakke, og kan bli utvidet til å gjelde obligasjoner i tillegg til aksjer.