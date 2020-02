Økende misnøye med Boris

Den britiske statsministeren Boris Johnson møter motbør fra konservative parlamentsmedlemmer etter stormen Dennis har herjet over øyriket. Parlamentsmedlemmet Philip Davis fra De Konservative sa at merkverdig lite hadde skjedd for å forebygge flom siden flommen i 2015.

– Det er ikke som om det ikke har vært nok tid til å gjøre noe. Myndighetene må få ut finger, sa Davis til The Telegraph.

I krig med BBC

Boris Johnson får også kjeft av sine egne partifeller for sine angrep på BBC. Flere er bekymret for at angrepene mot rikskringkasteren vil koste De Konservative stemmer ved neste valg.

Ryktene vil ha det til at Johnson vurderer å følge i Norges fotspor og kutte ut lisensen, men fremfor å ta det over skatteseddelen vurderer de britiske myndighetene innføre en abonnementsavtale for de som er interesserte i en reklamefri kanal. Dette vil i så fall føre til at BBC må legge ned og selge mange av radiostasjonene sine og kutte i antall kanaler, skriver den britiske nettavisen Independent.