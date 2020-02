Må forsvare store donasjoner

KRITISK: Senator og presidentkandidat Bernie Sanders. Foto: NTB Scanpix

Presidentkandidaten Pete Buttigieg forsvarte søndag at han mottar penger fra rike grupper. Forsvaret kommer etter at senator og presidentkandidat Bernie Sanders kritiserte ham, melder den amerikanske nettavisen The Hill.

– Jeg følger den samme praksisen som president Obama hadde og våre ledere har, sa Buttigieg på CNNs "State of the Union.

Den tidligere ordføreren i South Bend i Indiana sier at pengene som blir samlet inn bidrar til å vinne den demokratiske nominasjonen og gir et godt grunnlang for kampen mot president Donald Trump.

Buttigieg kunne også fortelle at han har mer enn to millioner unike bidragsytere, med en gjennomsnittlig donasjon på under 40 dollar.