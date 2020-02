Trump benåder bedrageridømt eks-eier av San Francisco 49ers

DeBartolo Jr. var en profilert skikkelse i amerikansk fotball på 80- og 90-tallet og var innblandet i en stor skandale på slutten av 90-tallet.

Han erkjente da straffskyld for å ha unnlatt å melde fra om et lovbrudd, etter at han betalte 400.000 dollar til tidligere Louisiana-guvernør Edwin Edwards i bytte mot en gamblinglisens på en elvebåt. Saken ble avdekket av to aviser i delstaten.

DeBartolo unngikk fengsel i saken, men fikk en bot på 1 million dollar og ble suspendert i et år av ligaen NFL. Episoden avsluttet imidlertid karrieren hans i idretten.

Det hvite hus opplyste om den overraskende avgjørelsen tirsdag.

(©NTB)