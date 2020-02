EUs budsjettsamtaler står i stampe

– Min innstilling nå er at vi skal være ærlige på at dette er så langt vi kom denne gangen. Vi har hatt muligheten til å snakke med hverandre og igjen er vi fastlåst i posisjonene våre, sier Frederiksen.

Unionens budsjett dekkes av hva de 27 medlemslandene betaler inn, og det er stort sprik blant landenes ledere i hvor stort bidraget skal være. Grovt sett vil de som er netto bidragsytere, ha et lite budsjett. De som får tilbake mer enn de betaler inn, er ikke like opptatt av å holde et stramt budsjett.

Forhandlingene gjøres ekstra tøffe av at brexit har ført til et hull på mellom 600 milliarder og 750 milliarder kroner, som må dekkes inn ved kutt eller høyere bidrag fra de gjenværende medlemmene.

EU-president Charles Michels siste forslag innebærer at hvert land skal bidra med 1,074 prosent av brutto nasjonalinntekt. Danmark som, sammen med Sverige, Nederland og Østerrike blitt kjent som de nøysomme fire, mener i likhet med Tyskland at det holder med 1 prosent.

– Vi har fortalt dem som måtte lure på om disse «nøysomme fire» virkelig mener dette, at det gjør vi, sa Frederiksen før fredagens toppmøte.

Tsjekkias statsminister Andrej Babis sier toppmøtet ikke har noe å diskutere, om det er slik at disse landene ikke kan rikke seg fra grensa på 1 prosent, og at man da heller kan reise hjem.

Om medlemslandene skulle bli enige om størrelsen på budsjettet, gjenstår det også fortsatt forhandlinger om hvordan pengene skal brukes, og om det skal være lov å flytte dem mellom ulike politikkområder.

