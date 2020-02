EU-ledere venter nytt budsjettforslag

– Vi vil se på det og diskutere det, og forhåpentligvis vil det til syvende og sist føre til en enighet, sier Østerrikes statsminister Sebastian Kurz, uten å si når han venter at det nye budsjettforslaget vil foreligge.

Han legger til at «vi er fornøyde med retningen vi er på vei i».

Østerrike er sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland landene som ønsker at bidraget fra medlemslandene maksimalt skal være på 1 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Latvias statsminister Arturs Karins har uttrykt håp om at en avtale kan være landet i løpet av helga. Ungarns statsminister Viktor Orbán sier imidlertid at det er «svært sannsynlig» at et nytt budsjettoppmøte må til. (©NTB)