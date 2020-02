Sanders leder etter seier i Nevada

Med storseieren i Nevada har Sanders vist at han er i stand til å samle en bred koalisjon utover bare de mest venstreorienterte velgerne. Dermed undergraver han til en viss grad frykten som mange moderate har for at han ikke kan bygge bro over gapet mellom progressive og moderate demokrater.

– Han viste at han kan fyre opp vår kjernebase, sier Howard Dean, en tidligere leder for Det demokratiske partiet som også har vært kandidat en gang.

Da 60 prosent av stemmene var opptalt søndag, lå Sanders klart i ledelsen med 46 prosent av stemmene, milevis foran tidligere visepresident Joe Biden med 19,6 prosent og tidligere ordfører Pete Buttigieg med 15,3 prosent.

Senatorene Elisabeth Warren og Amy Klobuchar lå bak dem igjen med henholdsvis 10,1 prosent og 4,8 prosent, mens mangemilliardæren Mike Bloomberg først stiller på supertirsdag 3. mars.

Imponerende

Sanders var snar til å erklære seier og vise til at hans koalisjon av «mange generasjoner og mange raser» kommer til å feie over landet.

Dean kaller seieren i Nevada imponerende fordi Nevada er langt mer representativ enn i Iowa og New Hampshire for USAs demografi, med store andeler minoriteter. Men han understreket at et klarere signal først kommer på supertirsdagen, når 14 stater holder nominasjonsvalg.

Med sin annenplass kan Biden, som lenge lå først, hevde at han er med i konkurransen igjen etter svake resultater i Iowa og New Hampshire. Han satser på South Carolina, der et klart flertall av de demokratiske velgerne er afroamerikanske.

Med gode resultater i de tre første statene ligger Sanders nå klart i ledelsen på de nasjonale meningsmålingene, 11 prosentpoeng foran Biden og 13 prosentpoeng foran Bloomberg.

Lett mål

Sanders' progressive politikk, blant annet med helsetilbud til alle, høyere skatt for de rike, gratis utdanning og økt minstelønn, har tiltrukket seg millioner av amerikanere.

Men noen ledende demokrater sier at nettopp dette vil gjøre ham til et lett mål for president Donald Trump, som uten tvil vil bruke begreper som radikal venstrevridd og sosialist mot ham, og dermed påføre Demokratene et sviende nederlag om han blir deres kandidat.

Dette gjenspeiler det som har vært grunnleggende i amerikansk valganalyse i mange tiår, nemlig at man ikke kan vinne uten å tiltrekke seg store deler av det moderate sentrum mellom de store partiene.

Mer polarisert

Men i de siste årene er amerikansk politikk blitt langt mer polarisert. Mange flere identifiserer seg klart med det ene eller andre partiet, slik at dette moderate sentrumet er blitt langt mindre.

Analysen har fortsatt gyldighet, men kanskje mindre enn før, og det åpner for at det blir langt viktigere for en kandidat å fyre opp sitt eget velgergrunnlag og satse på å mobilisere partiets viktigste velgergrupper, framfor å beile til uavhengige som kan gå begge veier.

Det blir desto viktigere når en betydelig andel av de demokratiske velgerne sier at det aller viktigste i år blir å fjerne Trump, uansett hvem som blir den demokratiske kandidaten.

Evne til begeistring

I motsetning til de andre demokratene kan det være nettopp Sanders som har best evne til å begeistre og mobilisere de demokratiske kjernevelgerne, på samme måte som Trump blant republikanerne.

Sanders vil uten tvil trekke mange unge til urnene. De er ellers den aldersgruppen som har klart lavest frammøte ved valg, og noen av dem er såpass fanatiske at de ikke vil gidde å stemme om noen andre enn Sanders blir kandidaten.

Han har også den siste tiden økt oppslutningen blant minoritetene som utgjør en stadig større del av Demokratenes velgergrunnlag, og som Demokratene er helt avhengig av for å vinne, først latinos og etter hvert også afroamerikanerne.

(©NTB)