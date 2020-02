Varm velkomst for Trump i India

Dette er den sittende presidentens første tur til subkontinentet, og med på turen fulgte også en avtale om at India skal kjøpe militærutstyr for 3 milliarder dollar fra USA.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne si at imorgen vil våre representanter underskrive avaler for å selge for over 3 milliarder dollar det absolutt fineste og det beste man kan få av militærhelikoptre og annet utstyr til det indiske forsvaret, sa Trump til de fremmøtte.

Trump og hans indiske motstykke, Narendra Modi, hadde fylt opp Sardar Patel Stadium, verdens største cricketstadion, i byen Ahmedabad, og Trump refererte til Modi som en ekte venn.

(Saken fortsetter under videoen)

Trump sa også at USA og India nærmet seg, det han refererte til som, "en av tidenes største handelsavtaler", selv om det fortsatt var i en tidlig fase og at USA ikke hadde dårlig tid med å komme til noen enighet.