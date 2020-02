Storbritannia på kollisjonskurs med EU før handelssamtaler

Britiske myndigheter nekter å be havnene om å gjøre seg klare for å sjekke alle varer som beveger seg mellom Storbritannia og Nord-Irland. En avgjørelse som skaper spenning mellom London og Brüssel før neste ukes handelssamtaler.

En talsmann for statsminister Boris Johnson sier at Nord-Irland vil ha fri tilgang til resten av Storbritannia. Det skaper uro i EUs kontorer i Brüssel. Før jul ble EU og Storbritannia ble enige om at det ikke skulle være kontroller på grensen mellom Nord-Irland og Irland, og at den nye tollgrensen skulle være i Irskesjøen.

– Vi vil følge opp våre forpliktelser, sier Boris Johnsons talsmann, James Slack, ifølge the Guardian.

Selv om han også understreker at å gjenvinne Storbritannias politiske uavhengighet fra EUs vil bli prioritert over å sikre en handelsavtale innen 1. januar 2021.