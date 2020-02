Ber om 2,5 mrd. dollar til kampen mot coronaviruset

Det hvite hus har bedt kongressen om ytterligere 2,5 milliarder dollar for å bekjempe coronaviruset. Demokratene i kongressen er likevel ikke spesielt begeistret. For Det hvite hus vil ta halvparten av pengene fra allerede eksisterende helsetilbud, blant annet 535 millioner dollar som blir brukt for å bekjempe ebola.

Det hvite hus vil vise kongressen og det amerikanske folket at de tar coronaviruset på alvor, selv om de svarte først på mandag eter at Demokratene ba om ytterligere finansiering for bekjempelse av viruset for noen uker siden.

"Coronaviruset er under kontroll i USA. Vi er i kontakt med alle sammen og alle relevante land. CFC & WHO har jobbet hardt og veldig smart. Aksjemarkedet begynner å se veldig bra ut for meg!", skrev Trump i en tweet i går kveld.