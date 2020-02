Flere nordmenn bodde på samme hotell på Tenerife som virussmittet italiener

Fire av dem har allerede reist hjem, mens tre skal reise hjem i dag, opplyser Tui.

– Vi vil sende ut informasjon til alle som har vært på hotellet, der de blir bedt om å ta kontakt med helsepersonell dersom de har symptomer på viruset, sier Tuis pressevakt Kevin Brevik.

Han sier selskapet foreløpig ikke har kontakt med norske helsemyndigheter om saken.

De sju norske ankom hotellet søndag 16. februar. Fire av dem har kommet til Norge. De tre øvrige er fortsatt på Tenerife, men på et annet hotell. De skal etter planen hjem til Norge tirsdag.

Det var NRK som først meldte om at nordmenn hadde bodd på hotellet.

Sprer seg i Italia

Et tilfelle av covid-19-smitte er registrert i Palermo på Sicilia. Det kan tyde på at viruset er i ferd med å spre seg til sørlige deler av Italia.

En kvinne fra byen Bergamo i den virusrammede regionen Lombardia, som var med i et reisefølge på besøk i Palermo, har testet positivt for viruset, opplyser Sicilias president Nello Musumeci i et Facebook-innlegg.

Kvinnen, som etter forholdene skal være i god form, blir holdt tilbake sammen med sin mann og andre som har vært i nær kontakt med henne, opplyser Musumeci.

Italienske medier melder også om et tilfelle i Firenze i Toscana.

(©NTB)