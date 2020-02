Smittetallene i Italia kryper opp mot 300

Smittetallet steg ifølge italienske myndigheter fra 229 personer mandag til 283 tirsdag. Det inkluderer sju personer som er døde og en som har blitt frisk og er skrevet ut av sykehuset. De døde er alle sammen personer mellom 66 og 88 år.

Italia er dermed landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt på covid-19-viruset.

Mandag kveld manet myndighetene i Italia til ro ettersom det i løpet av dagen kun hadde blitt påvist ti nye tilfeller av smitte.

Sicilia

Tirsdag ble de første tilfellene registrert i Toscana i Syd-Tyrol og på Sicilia.

Personen som testet positivt i Sicilia, kom med et reisefølge fra Bergamo i Lombardia, landets hardest rammede region. Tilfellene i Toscana ble registrert i Firenze.

Virusutbruddet i Italia startet i Codogno, sørøst for Milano, og smitten ellers i landet har i flere tilfeller bredt seg fra personer som bor eller har vært på besøk i nord.

Mens Lombardia nå har 212 registrerte tilfeller, har Veneto 38, Emilia-Romania 23 og regionen Piemonte tre tilfeller.

Ut av landet

Smitte som antas å komme fra Nord-Italia er også registrert flere steder utenfor landets grenser. Tirsdag ble det første smittetilfellet i Kroatia registrert hos en person som nylig hadde vært i Torino.

I Østerrike ble to tilfeller oppdaget i delstaten Tyrol. En av de to skal ha vært en person fra Nord-Italia, melder kringkasteren ORF.

En italiensk lege fra Lombardia testet mandag positivt på Tenerife der han oppholdt seg som turist. Det var mannen selv som ba om å få bli testet. Rundt tusen turister er satt i karantene på hotellet der han bodde.

Strenge regler i nord

I Lombardia og Veneto lever nå over 50.000 personer med strenge begrensninger på hvor de kan gå og hva de kan gjøre. Kirker, utesteder og skoler er stengt, og en rekke arrangementer er avlyst eller utsatt. Det rammer både finansmarkedet og moteuken i Milano, forestillinger på den kjente operaen La Scala og flere fotballkamper i toppserien.

I frykt for å ikke få gjennomført alle kampene i tide før sommerens EM-sluttspill, har sjefen for den italienske A-serien bedt regjeringen om lov til å spille for tomme tribuner. Det verdensberømte karnevalet i Venezia er avlyst, og produksjonen av den siste «Mission Impossible»-filmen med Tom Cruise i hovedrollen er også stanset.

Politiet og hæren har fått beskjed om å gripe inn dersom folk forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene.

Europeisk samling

Helseministre fra Østerrike, Frankrike, Slovenia, Sveits, Tyskland og Kroatia var tirsdag i møte med italienske myndigheter for å diskutere hvordan krisen skal håndteres. Italias myndigheter har vært negative til å begrense bevegelsesfriheten mellom landene, et av tiltakene som har blitt vurdert etter hvert som smitten har spredd seg.

Østerrike stanset søndag togene som trafikkerer strekningen mellom Venezia og München i flere timer, men lot dem gå igjen da personer som ble mistenkt for å være smittet testet negativt.

Landene skal i nye møter med blant annet EU og Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag.

