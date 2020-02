Vil ikke ha hjelp fra utlandet

– Jeg vil ikke ha noe hjelp fra noen andre land, og jeg har ikke fått noe hjelp fra noen andre land, sa Trump på en pressekonferanse i New Dehli i India, skriver den amerikanske nettavisen The Hill.

Trump sa under et intervju i fjor med ABC at han var villig til å lytte til informasjoen som han fikk, samtidig som han ville vurdere å si ifra til FBI.

Senest for et par uker siden kom det frem at amerikansk etterretning mener at Russland fortsatt prøvde å påvirke det amerikanske presidentvalget, og at de prøver å få det til å bli Bernie Sanders mot Trump.