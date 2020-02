Rekordoverskudd for fransk bilprodusent

Resultatet ble på 3,2 milliarder euro, opplyste selskapet onsdag. Summen tilsvarer 33 milliarder kroner.

Selskapet tjente rekordmye penger til tross for at antall solgte kjøretøyer falt. I Kina tapte bilprodusenten 700 millioner euro, og det var før det nye koronaviruset for alvor begynte å spre seg.

– Dette er åpenbart en stor risiko for hele næringen, sier PSAs toppsjef Carlos Tavares.

PSA produserer merkene Peugeot, Citroën, Opel og Vauxhall og er i ferd med å slå seg sammen med rivalen Fiat Chrysler.