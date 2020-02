Trump forbannet over virusfrykt på Wall Street

USAs president Donald Trump er etter rapportene rasende etter denne ukens fall på Wall Street, det meldte The Washington Post ifølge CNBC tirsdag kveld, og siterte to kilder med kjennskap til saken. Trump er ifølge kildene svært kritisk til måten mediene og helsepersonell fremstiller viruset, og mener vinklingen skremmer investorene.

Trump tar til Twitter

Trump twitret mandag om at coronaviruset er under kontroll i USA, og at USA er i kontakt med alle relevante land og tar nødvendige forutsetninger. Tirsdag advarte derimot det amerikanske helsevesenet mot at viruset trolig vil spre seg videre i USA. Videre ble det sagt at den amerikanske befolkningen må forberede seg på at det kan bli ille.

Wall Street har snudd

Wall Street åpnet kraftig opp onsdag, men stemningen har siden snudd. I skrivende stund befinner Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq seg i intervallet 0,2 prosent til minus 0,2 prosent. Til sammenligning var alle de ledende indeksene opp godt over en prosent ved åpning. Dow Jones og S&P 500 er sett bort ifra onsdag på ukesbasis ned nesten seks prosent, det representerer det største todagers fallet siden februar i 2018, og august 2018.