Koronaviruset kan gi turistsektoren milliardsmell

Det er World Travel and Tourism Council (WTTC) som står bak anslaget.

– Det er for tidlig å si sikkert, men WTTC har gjort en foreløpig beregning i samarbeid med Oxford Economics som konkluderer med at krisen vil koste sektoren minst 20 milliarder euro, sier organisasjonens leder Gloria Guevara til avisen El Mundo.

Hun sier beregningen er basert på erfaringer fra tidligere epidemier, som utbruddene av Sars og H1N1-viruset, og fra tapene frafallet av kinesiske turister har forårsaket de siste ukene.

– De kinesiske turistene er de som bruker mest penger når de reiser, sier hun.

Utsatt utstilling

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) arrangerer den norske fellesutstillingen «Norwegian Presence» under designuken i Milano. Denne var planlagt å av stabelen 21.–26. april, men arrangementet blir nå utsatt i to måneder på grunn av covid-19-utbruddet.

– Vi hadde planen klar for å gå ut med alt det fantastiske vi skal vise fram i Milano. I stedet blir det nå å informere alle om at utstillingen er utsatt til juni, forteller Benedicte Sunde, DOGAs prosjektleder for Norwegian Presence, i en pressemelding.

Italia er landet i Europa med desidert flest smittetilfeller. Torsdag ettermiddag var det meldt om over 650 smittede og 17 dødsfall som følge av det nye koronaviruset.

Flere nordmenn smittet

Ytterligere tre personer i Norge har fått påvist det nye koronaviruset, opplyser Folkehelseinstituttet. Ingen av dem er alvorlig syke.

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet torsdag kveld.

Ikke en pågående smittespredning

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse vil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser overlege Siri Helene Hauge ved FHI til NTB. (©NTB)