WHO: Aggressive tiltak trengs for å få kontroll på virus

Minst sju nye land har meldt om koronasmitte det siste døgnet, deriblant Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) ber landene om å ta umiddelbare grep.

– Vi befinner oss nå ved et avgjørende punkt, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse torsdag.

– Dersom man tar aggressive grep nå, kan man få kontroll på viruset, forhindre at folk blir syke og redde liv, sier han.

Antall nye smittetilfeller i Kina har gått ned den siste tiden, mens det stiger i resten av verden.

– Vi befinner oss i en veldig sårbar situasjon, hvor utbruddet kan gå i alle retninger avhengig av hvordan vi håndterer det, sier Tedros.

Macron bekymret

Advarselen tas på stort alvor i en rekke europeiske land. I flere land gjorde antall smittede et kraftig hopp torsdag. I Sverige ble det registrert fem nye tilfeller. Fra før av har to personer fått påvist smitten.



Også i Frankrike har alarmen gått for alvor.I den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen steg antall smittede fra 6 til 20 torsdag kveld. Hundrevis av personer er tidligere satt i karantene i sine hjem i et område i delstaten etter at en barnehageansatt som hadde deltatt på et karneval, testet positivt for viruset.

– Vi står overfor en krise, en epidemi, som er på vei, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han torsdag besøkte et sykehus i Paris der en franskmann døde av covid-19-viruset tirsdag. 60-åringen døde få timer etter at han fikk konstatert viruset, og det er usikkert hvor mange han kan ha smittet.

Smittet på skiferie

Italia er med over 650 smittede og 17 døde fortsatt landet som er hardest rammet i Europa. Men i flere andre land innføres det nå fortløpende tiltak for å håndtere spredningen.

Både i Sverige og Danmark regner myndighetene med at flere er smittet etter at to menn testet positivt på viruset etter å ha kommet hjem fra skiferie i Nord-Italia. Svensken kan ha eksponert et førtitall andre for smitten, mens dansken kan ha smittet flere kolleger i TV 2 News. 16 av dem er satt i karantene.



En rekke konferanser og samlinger over hele verden avlyses nå som følge av virusutbruddet. Det gjelder blant annet designuken i Milano, som skulle gått av stabelen 21. – 26. april. Facebook har avlyst en utviklerkonferanse.Også i California har alarmen gått etter at en person gikk rundt i flere dager med symptomer på sykdommen uten at vedkommende ble testet. Det er ikke klart hvem personen ble smittet av.

Torsdag førte virusfrykten til ny nedgang på europeiske børser. Både i London, Paris og Frankfurt endte dagen med en kursnedgang på over 3 prosent.

Skoler stenges

Også utenfor Europa innfører myndigheter nye tiltak for å hindre smitte.

I Japan holder alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler midlertidig stengt fra og med mandag.

Men i Asia utenfor Kina er det Sør-Korea som er verst rammet. Torsdag opplyste myndighetene at beredskapen er hevet til høyeste nivå og at en felles militærøvelse med USA er avlyst. Antall nye smittede øker nå raskere i Sør-Korea enn i Kina, med 505 nye smittetilfeller ved siste oppdatering.

Stopper pilegrimer

I Iran meldes det at fredagsbønnen er avlyst i Teheran og andre byer. I Irak stenger myndighetene skoler, kinoer og andre offentlige møteplasser fram til 7. mars.

Samtidig stenger Saudi-Arabia grensene for pilegrimer som planlegger å besøke Mekka og Medina. I tillegg får personer fra land hvor viruset er påvist, ikke lenger turistvisum.

I Norge ble det første tilfellet bekreftet onsdag. Norske helsemyndigheter legger nå planer som tar høyde for at så mye som 25 prosent av befolkningen kan bli smittet.(©NTB)