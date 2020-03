Coronaviruset har krevd over 3.000 liv globalt

Over 88.000 mennesker er på verdensbasis smittet av viruset og er spredt til over 60 land etter at det først ble oppdaget i Kina i fjor.

Mandag melder myndighetene i Sør-Korea om nesten 500 nye smittetilfeller, noe som sender det totale antallet smittede opp til 4.000. Sør-Korea er det landet utenom Kina som er hardest rammet av viruset.

Kinesiske myndigheter melder mandag om 42 nye dødsfall, alle i Hubei-provinsen. Viruset skal ha sitt opphav på et marked der det har blitt solgt ville dyr i Hubeis hovedstad, Wuhan.

Etter at det ble meldt om en økning i antall tilfeller i Kina søndag, melder myndighetene om 202 nye smittetilfeller. Det er den laveste økningen siden slutten av januar. Mer enn 80.000 mennesker er smittet i verdens mest befolkede land.

Myndighetene i USA bekrefter søndag at en ny amerikansk statsborger, en mann, er bekreftet død av viruset. Én i USA har dødd av viruset tidligere, også han i delstaten Washington.

Flere amerikanske delstater har meldt om virustilfeller de siste dagene. Søndag kveld bekreftet myndighetene i Florida at det også er bekreftet to tilfeller der, skriver ABC News.

