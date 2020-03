DNB forventer Fed-kutt

I løpet av den seneste uken har de finansielle forholdene blitt betydelige verre i USA. Svekkelsen i finansmarkedet har vært større og hatt en høyere fart enn man kunne se i slutten av 2018,skriver DNB Markets.

For å begrense de negative virkningene, må Fed handle bestemt, tror DNB Markets.

Foreløpig har USA vært lite eksponert mot coronaviruset, med bare 86 smittet og 2 bekreftet omkomne, men det tror DNB at kommer til å endre seg i tiden fremover. DNB spår at amerikansk økonomi vil få en nedtur i form av forstyrrelser på tilbudsiden, karantener og redusert etterspørsel, og at dette vil få negative følger for investeringer.

DNB Markets mistenker at Fed ønsker å handle fort og at det skal være merkbart. De tror derfor at Fed vil kutte renten med 0,5 prosentpoeng med engang, ikke bare 0,25. Meglerhuset utelukker heller ikke at det kommer flere kutt fremover.