EU og Storbritannia har startet vanskelige forhandlinger

David Frost hadde med seg en delegasjon på rundt 100 britiske tjenestemenn til den første forhandlingsrunden, som varer til torsdag.

Avstanden er stor og tiden knapp når Frost møter EUs sjefforhandler Michel Barnier. Det har allerede gått en måned siden Storbritannia formelt forlot EU, og det er nå bare ti måneder igjen av overgangsperioden som er en del av «skilsmisseavtalen».

Den britiske statsministeren Boris Johnson har gjort det klart at en forlengning er uaktuelt. Mange mener derfor det er umulig å få på plass en omfattende avtale. I tillegg har britene gjort det klart at de kan trekke seg fra forhandlingene dersom de ikke ser tydelig fremgang innen juni.

– Det finnes bare en plan A. Plan B ville være å forlenge forhandlingene, men vi vet at britene ikke ønsker det, sier en anonym EU-tjenestemann til AFP.

– Vanskelig

Uten omfattende innrømmelser vil det ikke være mulig å komme til enighet, men er flere eksperter. Fabian Zulegg, som leder European Policy Centre, er en av pessimistene.

– Det er veldig vanskelig å se hvordan de skal kunne komme hverandre i møte. Dersom den britiske regjeringen står ved sin linje, kan det ikke bli noen avtale, sier han til nyhetsbyrået AFP. Samtidig påpeker han at det er vanlig å bruse med fjærene og posisjonere seg i forkant av forhandlinger.

– Begge sider vil fremme sin sak så sterkt som mulig, sier Zulegg.

Suverenitet

Ett av de viktigste hindrene, som var tydelig lenge før partene møttes mandag, er EUs krav om like konkurransevilkår i bytte mot adgang til unionens indre marked. EU frykter britene vil skaffe seg fortrinn gjennom et mindre strengt regelverk. Britene har på sin side sagt at det er uaktuelt å forplikte seg til å legge seg på samme regulatoriske linje som naboene.

Storbritannia vil heller ikke la EU-domstolen være siste instans når det er uenigheter om EU-lovgivning.

– Vi vil ikke forhandle vekk suvereniteten vår i bytte mot en avtale, som minister Michael Gove formulerer det.

Fisk og finans

I samme ånd har britene sagt at de vil ha full kontroll over egne farvann og beholde mer av fisken selv. Dermed kan både EU og Norge stå overfor krevende forhandlinger om fiskeri.

Barnier har understreket at enighet om fiske er uløselig knyttet til hele avtalen som skal forhandles fram. EU krever fortsatt tilgang til britisk farvann mot at britene fortsatt skal få selge fangsten sin i EU.

Adgang til det europeiske finansmarkedet kan også bli et viktig forhandlingskort, ettersom dette er en sektor som er svært viktig for britene.

Kan tape milliarder

Med alle utfordringene som venter i de neste ukene og månedene, tror flere eksperter at en avtale som kun dekker varehandel, er det mest sannsynlige.

Dersom det ikke blir noen avtale i det hele tatt, er det særlig Storbritannia og Irland som vil merke dette. Irene er de europeerne som er mest avhengige av å handle med britene, som i sin tur ser halvparten av dagens eksport gå til unionen de nylig meldte seg ut av.

FN har beregnet at Storbritannias eksportinntekter kan falle med 29 milliarder euro i året uten en avtale. Beløpet tilsvarer snaut 300 milliarder kroner etter dagens kurs.