Ny Trump-utfordrer trekker seg

Senator Klobuchar blir dermed den tredje kandidaten på like mange dager som forlater racet. Dermed kommer senatoren til å støtte tidligere visepresident, Joe Biden frem mot valget.



Spennende før super tirsdag

En fornyet Biden, fersk etter en knusende seier i lørdagens runde i delstaten South Carolina er klar for et tøft møte med motkandidat Bernie Sanders. Også milliardær og tidligere borgermester i New York, Mike Bloomberg stiller til super tirsdag. Mike Bloomberg har brukt flere hundre millioner fra egen lomme på sin kampanje.

Kun fem utfordrere gjenstår i kappløpet om å bli Trumps utfordrer ved høstens valg.