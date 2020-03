Uendret ledighet i eurolandene

I januar i fjor var ledigheten på 7,8 prosent. Ferske tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at det fortsatt er store variasjoner mellom de 19 eurolandene. Nederland har lavest ledighet med 3 prosent, mens hele 16,5 prosent av den greske arbeidsstyrken er uten jobb.

Tar man med de EU-landene som ikke bruker unionens fellesvaluta, endte ledigheten på 6,6 prosent i årets første måned. Også det er uendret fra måneden før og en nedgang fra 6,9 prosent for et år siden. Av alle de 27 EU-landene er det Tsjekkia som har lavest arbeidsledighet, med 2 prosent.

Ungdomsledigheten er betydelig høyere enn ledigheten for øvrig. I aldersgruppen under 25 er det 14,9 prosent arbeidsledige i hele EU og 15,6 prosent i eurosonen. Begge tallene er rundt et halvt prosentpoeng lavere enn i januar 2019.

Inflasjonen i eurosonen falt til 1,2 prosent i februar. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i januar.

Foreløpige tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at mat, alkohol og tobakk trekker inflasjonen opp. I disse varegruppene økte prisene med 2,2 prosent de siste tolv månedene.

Tjenester ble 1,6 prosent dyrere, mens industrivarer ble en halv prosent dyrere.

Energi trekker klart ned med en prisnedgang på 0,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I januar var energi med på å heve inflasjonen med en prisoppgang på 1,9 de foregående tolv månedene.

