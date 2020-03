Vårmøtet holdes normalt i Washington, der de har sine hovedkvarter. I år skulle vårmøtet holdes i midten av april.

Men i år blir det en telefonkonferanse for de 189 medlemslandene i de to organisasjonene, sier IMF-sjef Kristalina Georgieva og direktør for Verdensbanken, David Malpass.

I kunngjøringen fra de to heter det at de skal ta i bruk alt de har av informasjonsteknologi for at medlemslandene kan rådføre seg med hverandre når de nå ikke kan møtes ansikt til ansikt.