Vann ble til vin i Italia

Det var i den lille byen Castelvetro di Modena, omkring 200 kilometer sørøst for Milano, at «mirakelet» skjedde for noen dager siden. En feilkobling i et rørsystem førte til at det var lambrusco-vin som kom ut av vannkranene.

Den lokale vinprodusent Cantina Settevetro sendte ved en feil vinen inn i rørledninger som er koblet til byens vannforsyning i stedet for at den ble sendt inn i vinprodusentens eget rørsystem.

I en times tid kom det gratis lambrusco ut av kranene. Lambrusco er en musserende rødvin som lages av lambrusco-druer.

I et innlegg på Facebook beklager Cantina Settevetro feilen, men understreker at det ikke er noen hygienisk eller helsemessig risiko i forbindelse med feilkoblingen.