Ekspert: USA driver med dobbeltspill i oljeduellen

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland har ført til uro i markedet og et bratt fall i oljeprisen. Med den globale virusfrykten i tillegg har børser verden over stupt, også i USA.

– Bra for forbrukerne, bensinprisene synker! skriver Trump på Twitter.

Men i det skjulte jobber amerikanske myndigheter hardt for å beskytte den amerikanske oljeindustrien, sier Jan Hallenberg, ekspert på USAs utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Utrikespolitiska institutet i Sverige.

Rammer USAs oljeindustri

Kaoset i markedet går hardt ut over den amerikanske oljeindustrien. Fracking har de siste årene blitt en storindustri, men denne oljen koster også mye å utvinne.

– Problemet med USAs oljeboom er at mye kommer fra veldig dyre oljeutvinninger. Bedrifter må etter det jeg forstår ha en høyere pris enn de 35 dollar som prisen svinger rundt nå, sier Hallenberg.

Han viser til at USA har nære forbindelser til Saudi-Arabia og at de trolig forsøker å overtale dem til å holde oljeprisen oppe. Tirsdag ble det også klart at Trump har diskutert oljeprisen med kronprins Mohammed bin Salman, ifølge Det hvite hus.

Kan påvirke valgkampen

– Saudi-Arabia og Russland krangler om oljens pris og flyt. Det, og fake news, er grunnen til at markedet faller, skriver Trump også.

Hallenberg tror den økonomiske uroen kan påvirke Trumps muligheter til å bli gjenvalgt, ettersom mye av hans valgbarhet er knyttet til veksten i markedet under hans presidentskap.

– For hver dag som går, minsker mulighetene hans. At han skriver at årsaken til børsfallet er striden på oljemarkedet og «fake news» er faktisk ikke tillitvekkende. Koronaviruset er et stort globalt problem også for USA, og det er ikke fake news, men sannheten, sier Hallenberg.

