Europa forsøker å hindre virusdrevet resesjon

EU-kommisjonen planlegger et investeringsfond på 25 milliarder euro for å støtte helsevesenet, næringslivet og arbeidsmarkedet. Italias regjering har vedtatt en like store ekstrabevilgning – tilsvarende rundt 270 milliarder kroner.

Den britiske sentralbanken kuttet renten fra 0,75 til 0,25 prosent, og torsdag møtes styret i Den europeiske sentralbanken. Det er ventet at de også vil komme med tiltak for å stimulere økonomien.

Rentekutt

Men selv om eurolandene har en felles sentralbank, kommer den ikke med en stor pengebinge tilsvarende den amerikanske eller kinesiske myndigheter rår over. Med en rente som allerede er negativ, har banken også mindre rom for ytterligere kutt. Et annet mulig tiltak er å utvide bankens program for kjøp av obligasjoner.

En annen utfordring er at pengepolitiske grep og økt pengebruk fra offentlig hold først og fremst er egnet til å øke etterspørselen. Når virusutbruddet gjør at folk holder seg hjemme og bedrifter må redusere aktiviteten eller stanse helt, gir det en negativ effekt på tilbudssiden i økonomien. Det er ikke et problem som kan løses med skattelette og rentekutt.

– Verden står overfor en medisinsk krise som penge- og finanspolitikken ikke kan fikse, sier sjeføkonom Holger Schmieding i banken Berenberg.

Må tenke langsiktig

For å unngå varig skade på økonomien må politikerne finne måter å bidra til å holde liv i små og mellomstore bedrifter og sørge for at de ikke bukker under på grunn av akutte problemer de ikke har noen kontroll over.

Reiselivsbedrifter er spesielt utsatt og rammes direkte av reiserestriksjoner og avlyste arrangementer. Forventninger om 187 millioner færre flypassasjerer slår ut hos flyselskaper og flyplasser, men også hoteller, restauranter og drosjenæring.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tirsdag at unionen vil endre regelen for såkalte slot-tider midlertidig, slik at flyselskapene slipper å fly nesten tomme fly for å beholde verdifulle avgangs- og ankomsttider.

– Dette er bra for flyselskapene og for miljøet fordi vi unngår unødvendige flygninger, sa hun.

Kan ofre budsjettbalansen

Hun sier også at europeiske ledere som Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron er innstilt på «å bruke alle verktøy vi har til rådighet for å sikre at Europas økonomi kan ri denne stormen av».

– Vi vil sikre at statlig hjelp kan gå til de selskapene som trenger det, sa hun.

Merkel åpnet onsdag for å bryte den selvpålagte regelen om å unngå underskudd i statsbudsjettet.

– Dette er en høyst uvanlig situasjon. Vi vil gjøre det som er nødvendig, og heldigvis er Tyskland forholdsvis robust, sier hun og legger til at det å få slutt på viruskrisen har første prioritet.