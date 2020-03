Spania har passert 2.000 virussmittede

Nesten halvparten av smittetilfellene er i hovedstadsregionen. 31 av de 47 dødsfallene er også i Madrid-regionen.

Spania har iverksatt en rekke tiltak, blant annet stenging av skoler i Madrid i to uker, daglig desinfisering av offentlige transportmidler i hovedstaden, og stenging av alle flygninger fra Italia.

Effekten av tiltakene vil først være klar etter ni-ti dager, opplyser helsedepartementet, som mener at det kan ta én til to måneder før epidemien er over, eller i verste fall opptil fire måneder.