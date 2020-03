Det opplyste WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

Onsdag var det verden over registrert omkring 120.000 smittetilfeller og over 4.200 dødsfall forårsaket av viruset.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sier Ghebreyesus.