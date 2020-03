Tom Hanks og kona på sykehus med coronavirus i Australia

Den amerikanske filmstjernen og kona befinner seg i byen Gold Coast i delstaten Queensland på østkysten av Australia, ifølge The Guardian. Der var de i gang med innspillingen av den nye filmen til Baz Luhrmann om Elvis Presley.

Både skuespilleren Tom Hanks og kona, artisten Rita Wilson, har fått påvist coronaviruset.

Gjorde det rette

De to er begge 63 år gamle og kom med en kunngjøring på Instagram onsdag.

– Hei, folkens. Rita og jeg er her i Australia. Vi følte oss litt trøtte, som om vi var forkjølte, og hadde litt vondt i kroppen. Rita følte seg litt frossen, det kom og gikk. Litt feber også. For å gjøre ting riktig, slik det er nødvendig å gjøre det i verden akkurat nå, ble vi testet forckoronaviruset, og vi ble funnet positive, skriver Hanks.

Han opplyser videre at de medisinske retningslinjene vil bli fulgt videre, slik at de vil bli holdt under observasjon, testet og isolert så lenge det kreves av dem.

– Vi vil holde dere informert og oppdatert, lover skuespilleren og filmskaperen.

Så langt har 128 blitt smittet av coronaviruset i Australia.

Smittesporing

Myndighetene i Queensland opplyser torsdag at det foretas en smittesporing av alle som har vært i nærkontakt med Hanks og Wilson, og de som har vært i kontakt med paret oppfordres til å isoleres seg og gå i hjemmekarantene.

I en uttalelse fra produksjonsselskapet Warner Brothers understrekes det at helse og sikkerhet for alle ansatte er øverste prioritet.

Hanks og Wilson har i forkant av besøket i Gold Coast vært på reise flere steder i Australia, blant annet i Brisbane og Sydney, der Wilson hadde konsert i det ikoniske operahuset i helga og var gjest på et tv-show i etterkant. Paret har også postet flere bilder på sosiale medier fra blant annet Bondi Beach tidligere i uka. Paret er kjent for å stille velvillig opp på selfies med fansen, og har også gjort det hele veien langs ukas rute.

(©NTB)