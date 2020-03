Spanias kongehus i trøbbel etter donasjon

Avgjørelsen skjer etter at det har kommet frem påstander om at kong Felipe VI skulle motta mange millioner euro fra et hemmelig offshorefond som var opprettet av den tidligere spanske kongen i 2008 og med tilknytning til Saudi-Arabia.

Juan Carlos abdiserte i 2014, men har mottatt et årlig stipend fra staten på rundt 194.000 euro, skriver den britiske avisen The Guardian.

«Donasjon» fra Saudi-Arabia

Offshorekontoen, som kalles Lucum Foundation, hadde rundt 65 millioner euro som ble beskrevet som en «donasjon» fra kongen av Saudi-Arabia. Kontoen ble opprettet i Panama City og har tilknytning til Genéve-banken Mirabaud.

På søndag sa kongehuset at kong Felipe i fjor fikk vite om påstandene om at han var mottaker av stiftelsen. Kongen skal da ha fortalt faren sin at han ga avkall på arven fra fondet.

– Verken kong Felipe eller kongehuset hadde kunnskap, deltakelse eller ansvar i de påståtte hendelsene, heter det i en uttalelsen fra kongehuset.

Uttalelsen inneholder også et notat fra den tidligere kongen, der han sa at han aldri hadde fortalt sønnen at han var mottaker av de to midlene.