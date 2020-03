Pessimistiske amerikanere

Aktiviteten stuper i New York, ifølge Empire Manufacturing-indeksen. Indeksen falt med 24 poeng, til -21,5 – som er det laveste nivået siden 2009. Det var på forhånd ventet en indeks på +4,4.

Optimismen for de kommende seks månedene falt også kraftig, og bedrifter i New York har ikke vært mindre optimistiske siden 2009.

Empire Manufacturing er en indeks som lages av sentralbanken i New York, og som produksjonsledere i en rekke bransjer svarer på et spørreskjema og rapporterer om endringer i forskjellige indikatorer fra forrige måned. De som svarer oppgir også sannsynlig retning for de samme indikatorene et halvt år fremover. Undersøkelsen sendes ut den første dagen i hver måned til den samme puljen med rundt 200 produksjonsledere i New York (staten), og det pleier å være rundt 100 som svarer.