Trosser coronafrykten

Tirsdag er det primærvalg i tre delstater i USA, Arizona, Florida og Illinois. Det skulle vært avholdt i Ohio også, men der satte den republikanske guvernøren Mike DeWine ned foten på mandag og sa at det ikke er forsvarlig på grunn av covid-19-pandemien, skriver den amerikanske nettavisen The Hill.

– I løpet av denne tiden hvor vi står overfor en enestående folkehelsekrise, ville det å gjennomføre et valg i morgen tvinge valgmedarbeidere og velgere til å ta en uakseptabel helserisiko for å få coronavirus, sier DeWine.

Primærvalgene i Georgia, Louisiana og Puerto Rico er allerede utsatt i frykt for viruset.

Delte meninger

Joe Biden (77) og Bernie Sanders (78) er uenig om hvorvidt primærvalgene burde fortsette eller bli utsatt. Mange på venstresiden ivrer etter å få utsatt valgene, spesielt siden Sanders gjør det dårlig på meningsmålingene for tiden, og Sanders har også gitt uttrykk for at det er noe han ønsker.

– Jeg håper at guvernørene lytter til folkehelseekspertene og at de sier at de ikke ønsker samlinger med 50 eller flere mennesker. Og når jeg tenker på noen av de eldre som sitter bak pultene og registrerer mennesker. Er det fornuftig? Jeg er ikke sikker på at det gjør det, sa Sanders til Anderson Cooper etter søndagens debatt.

Joe Biden derimot, som gjør det veldig godt på meningsmålingene for tiden, sa at det er opptil hver enkelt stat å gjøre det de mener best. Og sier at hvis viruset hadde representert en trussel mot folkehelsen i den staten, ville valget blitt utsatt.

– Retten til å stemme er den mest hellige amerikanske rettigheten vi har. Statlige valgfunksjonærer jobber tett med folkehelsetjenesten for å avholde trygge valg. Hvis du føler deg frisk, ikke viser symptomer og ikke risikerer å bli utsatt for COVID-19, kan du stemme på tirsdag, skrev Biden på Twitter på tirsdag.

VIL IKKE UTSETTE: President Donald Trump. Foto: NTB Scanpix

Uttalelsen er blitt kritisert av noen, som bemerket at selv de som ikke viser symptomer kan spre viruset og at alle er i risiko for å bli smittet.

Trump vil ikke utsette

Valgmedarbeidere har desinfisert valglokaler og flyttet valgbodene til utenfor sykehjem, i tillegg til å oppfordre velgere til å stemme tidlig eller forhåndsstemme for å unngå lange køer og store folkemengder.

President Trump (73) støtter ikke forslagene om å utsette primærvalgene.

– Jeg tror de vil gjøre det veldig trygt. Jeg håper de gjør det trygt. Jeg tror ikke det å utsette valget er en god ting og at det er unødvendig, sa Trump

Joe Biden har en ledelse på rundt 140 delegater over Bernie Sanders, og den ledelsen forventes å øke ytterligere etter tirsdagens primærvalg. Den tidligere visepresidenten leder med over ti prosent på meningsmålingene i alle de tre delstatene som har valg i kveld. I Florida, hvor det er flest delegater på spill i dag, leder Biden med mellom 29 og 56 prosentpoeng på Sanders.