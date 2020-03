2.000 nye smittede registrert i Spania

Antall nye tilfeller er rundt dobbelt så mange som det foregående døgnet og på linje med økningen fra lørdag til søndag.

Spania er nå et av landene i Europa som er hardest rammet. Det er innført strenge tiltak for å begrense spredningen, inkludert stenging av grensene.

Dødstall stiger i Iran

Antall døde etter koronautbruddet nærmer seg 1.000 i Iran, som tirsdag melder om 135 dødsfall.

Så langt har 16.169 personer i landet fått påvist smitte, og 988 har mistet livet, opplyser helsedepartementets talsmann Kianoush Jahanpour.

Den kraftige økningen i antall døde gjør at eksperter frykter at utbruddet overhodet ikke er under kontroll i Iran.

Fredag markeres det nye året i den persiske kalenderen, noe som fører til frykt for ytterligere spredning hvis folk reiser bort i forbindelse med feiringen.

Nye smittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 139 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Det totale smittetallet er nå oppe i 1.308, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Dagsrapporten fra FHI omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til midnatt natt til tirsdag. Det antas store mørketall.

– Vi tester mange i Norge, og det vil vi fortsette med. For å sikre dette er kapasiteten på laboratoriene doblet, og det jobbes med å sikre høy nok bemanning. De fleste som testes er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell. Totalt har vi nå testet 21.647 personer i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

208 nye Haukeland-ansatte i karantene

Tirsdag melder Haukeland universitetssjukehus i Bergen om at 579 av sykehusets om lag 12.800 ansatte er i koronakarantene.

Det er en økning på 208 bare fra mandag, skriver TV 2.

– Vi er så rustet som vi kan være på denne dagen. Vi gjør alt vi kan, sier sykehusdirektør Eivind Hansen til TV 2.

Også ved andre sykehus skaper koronaviruset bemanningsproblemer. Stavanger universitetssjukehus melder at 538 ansatte er borte fra jobb, enten på grunn av karantene, sykemelding eller behov for barnepass.

