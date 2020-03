Eurovision 2020 avlyses på grunn av pandemien

– På grunn av usikkerheten som følge av spredningen av covid-19 rundt om i Europa, og restriksjonene fra myndigheter i deltakerlandene og nederlandske myndigheter, har vi tatt den vanskelige avgjørelsen om at det er umulig å avholde arrangementet som planlagt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunion (EBU).

EBU skriver videre at de er knust over at finalen likevel ikke kan gå som planlagt, og at de har undersøkt mange alternativ de siste ukene for å hindre en avlysning.

Finalen skulle etter planen holdes i midten av mai. EBU er nå i samtaler med arrangørene i Rotterdam om å holde finalen i 2021 her i stedet.

Ulrikke Brandstorp vant årets norske finale og skulle dermed representere Norge i Nederland.