Intens jakt på coronakur

Enn så lenge finnes det ingen legemidler med en bekreftet effekt som kan kurere eller forhindre sykdommen covid-19.

Siden sykdommen forårsakes av et virus, nytter det ikke med antibiotika. Blant de viktigste våpnene mot virussykdommer er vaksiner – men noen vaksine mot covid-19 finnes foreløpig ikke.

Samtidig melder forskergrupper i ulike land om framskritt og viktige gjennombrudd i jakten på vaksiner og medisiner som kan ha effekt.

Onsdag gjorde det japanske selskapet Fujifilm et kraftig hopp på børsen etter at kinesiske myndigheter meldte om gode resultater for en medisin utviklet av et av Fujifilms datterselskaper.

– Åpenbart effektiv

Favipiravir og Avigan er navn som brukes på medisinen som produseres av selskapet Fujifilm Toyama Chemical.

Et forskningssenter underlagt Kinas departement for vitenskap og teknologi opplyste tirsdag at medisinen er blitt testet på til sammen 340 coronapasienter.

– Den har høy grad av sikkerhet og er åpenbart effektiv i behandlingen, sa senterets direktør Zhang Xinmin, ifølge The Guardian.

Mange av pasientene som fikk medikamentet, ble raskere friske. I tillegg viste røntgenbilder at medisinen økte sjansene for bedring i lungene.

Ikke for gravide

Tidligere er Favipiravir blitt forsøkt i behandling av influensa og flere andre virussykdommer.

I Norge har legen Peter Dvergsdal tidligere fått spesialtillatelse til å bruke medikamentet mot luftveisinfeksjoner. Han ønsker å forsøke det i behandling av covid-19, men Legemiddelverket har så langt vært avventende, ifølge VG.

Favipiravir kan potensielt skade fostre og må derfor ikke brukes av gravide. I tillegg tyder dyreforsøk på at stoffet kan overføres i sæd, skriver Wall Street Journal.

En kilde i Japans helsedepartement sier til avisa Mainichi Shimbun at medikamentet virker best i en tidlig fase før pasientene får alvorlige symptomer.

Mislykket ebolamedisin

Både Legemiddelverket i Norge og Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere sagt at de har mest tro på det eksperimentelle legemiddelet Remdesivir.

I likhet med Favipiravir er dette et antiviralt medikament som virker direkte mot virus. Remdesivir ble opprinnelig utviklet mot ebola, men viste seg å ha dårlig effekt i denne sammenhengen.

Foreløpig er ikke Remdesivir godkjent for rutinemessig behandling av noen sykdommer, skriver Aftenposten. Men tester pågår i flere land for å undersøke om det kan fungere mot covid-19.

I Norge har Oslo universitetssykehus (OUS) søkt om å få prøve ut medisinen. Aftenposten skrev for noen dager siden at sykehuset fortsatt ventet på svar fra den amerikanske produsenten.

Flere alternativer

Remdesivir og Favipiravir er imidlertid bare to av flere medikamenter som potensielt kan ha effekt mot covid-19. Et større utvalg medisiner er blitt testet i laboratorium av europeiske forskere, blant annet ved NTNU i Trondheim.

– Medisinene det er snakk om, har blitt testet i laboratorium hvor det har blitt vist effekt, sa masterstudent Petter Inge Andersen til NRK tidligere denne måneden.

Forskerne har undersøkt medisiner som allerede eksisterer – og som er blitt utviklet til bruk mot andre virussykdommer. Å bruke disse mot covid-19 kan gå mye raskere enn å utvikle helt nye medikamenter.

– Bør være forsiktige

Likevel kan det ta flere måneder å sjekke at medisinene ikke har uheldige bivirkninger når de brukes mot covid-19.

Leen Delang ved det belgiske universitetet KU Leuven mener Favipiravir overhodet ikke bør testes på kvinner mellom 18 og 40 år siden medikamentet kan gi fosterskader.

– De bør være veldig forsiktige, sa Delang til Wall Street Journal tidligere denne måneden i en kommenter til testingen av Favipiravir.

Medisinen kan likevel bli godkjent i Japan i mai for bruk mot koronaviruset i stor skala, ifølge kilden i det japanske helsedepartementet.

Til sammenligning ligger en fungerende vaksine trolig mye lenger fram. Flere eksperter har anslått at det kan gå opptil ett og et halvt år før en vaksine kan være klar til bruk.

En av grunnene til at arbeidet tar lang tid, er at forskerne må gjøre grundige tester av nye vaksiner for å være sikre på at de ikke har farlige bivirkninger.