Trumps sjanser for fire nye år betydelig svekket

Hvis man ser tilbake er 4. februar trolig Trumps høydepunkt i Det Hvite Hus. Trump leverte sin tredje State of the Union-tale, som er en melding USAs president leverer til Kongressen, der Trump i 90 minutter struttet av selvtillit og ytret hvor lys USAs fremtid var.

Talen gjenspeilet også sterk optimisme til den amerikanske økonomien, og det med rette. På det øyeblikket holdt alle de ledende amerikanske indeksene stø kurs mot all-time-high, samtidig som arbeidsledigheten befant seg på historisk lave nivåer.

Feiret Sanders seier

Trump kunne også juble for at Bernie Sanders dagen før hadde vunnet den populære avstemningen under Iowa caucuses, som av mange beskrives som første viktige avstemning. Sanders er selverklært demokratisk sosialist som ifølge undersøkelser ikke ville matchet Trump like godt som Joe Biden. Samtidig kunne Trump feire at han dagen etter ville bli frikjent i riksrettsaken.

Dermed var bordet dekket for fire nye år i det Hvite Hus for Trump.

Grunnpilarene har rast

Drøye to måneder etter er situasjonen en helt annen, og tre av grunnpilarene som Trump-administrasjonen ønsket å bygge kampanjen sin på har nå rast sammen. Først og fremst er den amerikanske økonomien en helt annen enn det den var tilbake i februar, Bernie Sanders-kampanjen som Trump hadde planlagt å stille mot og «oss mot dem» tankesettet mot Washington og regjeringen som har blitt Trumps politiske varemerke.

Svekket økonomi

Onsdag falt Dow Jones til lavere nivåer enn ved stenging 19. januar 2017, dagen før Trump inntok det Hvite Hus med løftet om å gjøre amerikansk økonomi rik igjen. Per i dag ses en resesjon nærmest uunngåelig for amerikansk økonomi, og arbeidsledigheten vil trolig stige kraftig.

Samtidig, har Bernie Sanders ikke lyktes med å få oppslutning fra de demokratiske velgerne som heller ser ut til å foretrekke Joe Biden. Videre høster også den amerikanske presidenten massiv kritikk for måten han har håndtert coronaviruset.

«Virusutbruddet har fått Trump til å fremstå som lite forberedt og lite hardtarbeidende» Sa Matthew Barreto, foreleser i politikk på UCLA ifølge CNBC. Videre fremhever Barreto at velgerne vil huske at Trump sov i timen i startfasen, og til og med utleverte misledende og feilinformerte meldinger.

Mistet folket

Avstemminger viser allerede at velgere i øyeblikket har mer tiltro til regjeringen som helhet enn de har til presidenten. En nylig undersøkelse gjort av NBC/Wall Street Journal viste at 62 prosent av deltakerne hadde mer tiltro til regjeringen enn Trump.