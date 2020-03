WHO ignorerte virusadvarsel

Allerede 31. desember i fjor rapporterte taiwanske myndigheter til Verdens helseorganisasjon (WHO) at et ukjent virus ble smittet fra menneske til menneske i Kina.

Bakgrunnen for rapporten WHO fikk, var at leger i Taiwan, som har kontakt med kolleger i Kina, hadde fått vite at helseansatte var blitt syke i kontakt med pasienter.

Det skriver Financial Times (abonnement).

Meldingen til WHO ble også sendt til kinesiske myndigheter på tampen av fjoråret.

Ignorerte varselet

Men ingenting skjedde, hevder visepresident Chen Chien-jen i Taiwan.

– WHO har en plattform hvor alle land kan dele informasjon om epidemien og deres respons, men informasjon fra vårt smittevernkontrollsenter blir ikke distribuert på plattformen, sier Taiwans visepresident Chen Chien-jen, til FT.

Han antyder at WHO frykter reaksjoner fra Kina om de lar informasjon fra Taiwan blir distribuert.

Forholdet mellom de to nabolandene Kina og Taiwan er nemlig ikke det beste. Kinesiske myndigheter anerkjenner ikke Taiwan som en selvstendig nasjon. Kina er også kjent for å reagere sterk mot internasjonale organisasjoner som behandler Taiwan som en selvstendig stat.

Reagerte da Kina varslet

Først da kinesiske myndigheter varslet WHO den 20. januar i år, informerte WHO andre land om sykdomsspredningen i Kina.

Nå anklager Taiwan WHO for å ha sviktet, og med det bidratt til at muligheten for å øke beredskapsnivået i både Kina og resten av verden tidligere, gikk tapt.

WHO avviser at har holdt tilbake informasjon. De opplyser at de noen ganger må kunne ha åpne diskusjoner om meldinger de mottar, samtidig som de må respektere konfidensialiteten i slik kommunikasjon.

Holdt informasjon hemmelig

Det er reist anklager om at kinesiske myndigheter i den innledende fasen holdt tilbake informasjon om viruset og spredningen.

Blant annet er det blitt kjent at lokale helsemyndigheter i Wuhan, hvor coronaviruset først ble oppdaget, unnlot å informere en medisinsk gruppe hos nasjonale myndigheter om hvor smittsomt viruset var.

Tross denne kunnskapen lot lokale myndigheter kineserne får feire nyttår i Wuhan, da tusenvis av mennesker fra andre deler av Kina besøkte byen.

Det bidro til at viruset raskt ble spredt til andre deler av landet, og videre ut i verden.