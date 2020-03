Asia ruster seg mot andre bølge av coronaepidemien

Strammere reisebegrensninger har blitt innført i flere land, og i Malaysia er militæret satt inn for å håndheve en «lockdown». Dette skjer mens antall bekreftet smittede av coronaviruset har steget til over 95.000 – en tredel av smittede i verden.

Utenfor Kina, der viruset først ble oppdaget og flere enn 80.000 er smittet, er Sør-Korea hardest rammet i Asia med over 8.500 tilfeller.

Mens antallet smittede i Kina har dalt i flere uker, har det svært smittsomme viruset begynt å øke tempoet i landene rundt. I Thailand har antall smittede over natten steget med 188 nye tilfeller til 600 totalt. Noe som har ført til at man er skeptiske til at nabolandene Myanmar og Laos rapporterer om null coronasmittede.

Ny smittebølge

På steder som det så ut som virusutbruddet var under kontroll, håndterer myndighetene nå smittebølge nummer to når de får tilbake folk som har vært utenlands.

I Hongkong, der det verste så ut til å være over, er antall tilfeller nå nesten doblet den siste uka, som følge av at flere flyr tilbake til landet, som nå har 317 smittede og fire dødsfall.

Fengselsvakter åpnet på Sri Lanka ild mot innsatte etter at de forsøkte å bryte seg ut i protest mot besøksforbudet, som var ment å forhindre spredning av viruset.

Alle kortvarige besøk har blitt forbudt i Singapore etter at de fikk tilbake smittede innbyggere i det tettbefolkede landet. Dermed fikk de sine to første dødsfall. Totalt er 432 singaporere coronasmittet.

1.306 er nå bekreftet smittet i Malaysia, mer enn halvparten kan knyttes til en islamsk samling som ble holdt i forrige måned. Deltakere dro så senere til Singapore og Indonesia med viruset.

Tre leger som har behandlet coronasmittede, har dødd i Indonesia. Dermed er landets dødstall på 48, med 514 bekreftet smittede. De fleste tilfeller er i hovedstaden Jakarta, hvor virksomheter har fått ordre om å stenge i to uker.

Innstramminger

I Australia har man stengt grensene, og nå har myndighetene i landet bedt innbyggerne om å kansellere alle sine innenlandsreiser. Samtidig er Bondi Beach og andre populære strender stengt for publikum etter at solsugne folkemengder har trosset rådet mot store grupperinger.

Puber, kasinoer, kinoer og religiøse plasser blir fra og med mandag stengt i et halvt år.

Alle internasjonale flyginger er stengt i Pakistan, der flere enn 300 har fått påvist smitte. I Sindh, landets nest mest folkerike provins, er det beordret «lockdown» fra midnatt.

I India holdes over én milliard mennesker innendørs i en selvpålagt karantene søndag. Alle som jobber i privat sektor må jobbe hjemmefra neste uke, med mindre de tilbyr en livsviktig tjeneste. I tillegg vil mesteparten av all offentlig transport bli stoppet.

Milliardæren Anand Mahindra, eier av Mahindra-gruppen som er et forretningsimperium som spenner seg fra alt fra biler til eiendom, opplyste at hans fabrikker skal prøve å omgjøres til å produsere respiratorer.