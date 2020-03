Storbritannias statsminister innfører strenge coronatiltak

– Det britiske folk får en enkel beskjed: Dere må holde dere hjemme, sa statsminister Boris Johnson i en tale til det britiske folk mandag kveld.

I talen omtalte han coronautbruddet som en nasjonal krise.

Johnson kom samtidig med en liste over akseptable grunner til å forlate hjemmet sitt. Folk kan blant annet gå ut for å handle nødvendige varer, gå til legen, reise til og fra jobb dersom det er høyst nødvendig eller gjøre én form for treningsaktivitet om dagen.

Unntak for begravelser

Samtidig sa han at landet innfører en rekke nye tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. Det blir blant annet forbudt for mer enn to personer å oppholde seg på offentlig sted, med mindre personene bor sammen. Samtidig blir biblioteker, lekeplasser, utendørs treningsparker og religiøse steder stengt, og det blir forbudt å holde sosiale tilstelninger som bryllup og dåp. Unntak gis for begravelser.

Politiet vil ha myndighet til å håndheve de nye reglene.

Kritikk

De nye, strenge tiltakene gjelder i første omgang i tre uker, og har likheter med dem som for lengst er innført i Frankrike, Spania og Italia. De britiske myndighetene har tidligere fått kritikk for å ha vært for løsslupne i sine tiltak mot coronaviruset.

Storbritannia hadde mandag registrert 335 coronarelaterte dødsfall. Tallet på smittede og døde har steget kraftig siden dødstallet passerte 100 den 18. mars.

6.650 har nå testet positivt for viruset i landet.

(©NTB)